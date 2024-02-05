محافظ البصرة يدعو الى تأجيل الاحتفال بعودته محافظا احتراما لمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام

دعا محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني المواطنين البصرين الى تأجيل الاحتفالات بعودته لمنصب المحافظ ، وكذلك بالنتائج التي اسفرت عن انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه ، وذلك بالتزامن مع ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع) والزيارة الرجبية الخاصة بهذه المناسبة الاليمة على قلوب المسلمين. التي تصادف يوم غد الثلاثاء .

واشار العيداني الى رفع الجلسة للتداول حول أسماء نائبي المحافظ والتي ستعقد الليلة أو غدا صباحا.

وكان مجلس محافظة البصرة قد عقد اليوم جلسته الاولى تم خلالها انتخاب خلف لفته البدران من كتلة بدر الاطار التنسيقي ، رئيسا للمجلس ، و اسامة السعد عن تحالف تصميم نائبا له ، كما تم تجديد انتخاب اسعد عبد الامير العيداني من/ تحالف تصميم / لمنصب المحافظ لدورة ثانية .