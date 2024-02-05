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صقور الجو يستهدفون أوكاراً للإرهابيين في حاوي العظيم بديالى أحدهم بداخله 5 إرهابيين
وكالة انباء براثا
111
2024-02-05
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