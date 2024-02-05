عاجل : اغتيال مدير علاقات حركة عصائب اهل الحق في ميسان على يد مليشيات قذرة خارجة عن القانون
الأخبار

البصرة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء لمناسبة احياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)


أعلنت محافظة البصرة، اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء لمناسبة احياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام).

وقال اعلام محافظ البصرة وكالة ًفي بيان، انه "وجه محافظ البصرة وكالةً محمد طاهر التميمي بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية عدا المؤسسات الصحية والدوائر الخدمية والامنية وذلك ليوم غد الثلاثاء المصادف ٢٠٢٤/٢/٦ الموافق للخامس والعشرين من شهر رجب".

وأضاف: "وذلك لإتاحة الفرصة للزائرين المتوجهين الى العاصمة بغداد لأداء مراسيم زيارة الإمام الكاظم "عليه السلام" في ذكرى استشهاده الأليمة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صقور الجو يستهدفون أوكاراً للإرهابيين في حاوي العظيم بديالى أحدهم بداخله 5 إرهابيين
المحافظات التي حسمت أمرها في تشكيل مجالسها المحليه لغاية الآن:
ريبوار طه يدعو اعضاء المجلس من العرب والتركمان للمشاركة بعقد مجلس كركوك وتشكيل الحكومة المحلية
البصرة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء لمناسبة احياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)
البصرة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء لمناسبة احياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)
البصرة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء لمناسبة احياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)
مجلس محافظة البصرة يجدد ولاية العيداني
مجلس ديالى يقرر رفع جلسة اختيار رئيس المجلس ونائبه الى أشعار آخر
ابو مازن : هذه حقيقة ماجرى في جلسة محافظة صلاح الدين
وسط مقاطعة عربية تركمانية تأجيل انعقاد أول جلسة مجلس محافظة كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك