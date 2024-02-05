وسط مقاطعة عربية تركمانية تأجيل انعقاد أول جلسة مجلس محافظة كركوك

تاجل عقد جلسة مجلس محافظة كركوك بسبب مقاطعة المكونين العربي والتركماني .

واعلن اعضاء مجلس المحافظة من العرب والتركمان الذين يمتلكون نصف مقاعد كركوك ،انهم لن يشاركوا في الاجتماع الأول لمجلس محافظة كركوك إلا بعد التوافق بين مكوناته .

وقالت سوسن عبدالواحد عضو مجلس محافظة كركوك القيادية بالجبهة التركمانية ، ان العرب والتركمان لن يشاركوا ، الجلسة بسبب عدم وجود تفاهم واتفاق سياسي .

من جانبه قال عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي ،رعد صالح الجبوري ،انهم لن يشاركوا في الاجتماع بسبب عدم وجود توافق بين الكتل.