وسط مقاطعة عربية تركمانية تأجيل انعقاد أول جلسة مجلس محافظة كركوك

تاجل عقد جلسة مجلس محافظة كركوك بسبب مقاطعة المكونين العربي والتركماني .
واعلن اعضاء مجلس المحافظة من العرب والتركمان الذين يمتلكون نصف مقاعد كركوك ،انهم لن يشاركوا في الاجتماع الأول لمجلس محافظة كركوك إلا بعد التوافق بين مكوناته .
وقالت سوسن عبدالواحد عضو مجلس محافظة كركوك القيادية بالجبهة التركمانية ، ان العرب والتركمان لن يشاركوا ، الجلسة بسبب عدم وجود تفاهم واتفاق سياسي .
من جانبه قال عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي ،رعد صالح الجبوري ،انهم لن يشاركوا في الاجتماع بسبب عدم وجود توافق بين الكتل.
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