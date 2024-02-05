الداخلية: إعلام الحشد الشعبي قدم خدمات رائعة خلال الزيارة الرجبية

أشاد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، الاثنين، بجهود ودور قوات الحشد الشعبي في تقديم الخدمات لزوار الإمام موسى الكاظم (ع) في ذكرى استشهاده، مشيرا إلى أن إعلام الحشد الشعبي قدم خدمات رائعة.

وقال ميري في المؤتمر الصحفي المشترك لإيجاز خطة تأمين الزيارة الرجبية: إن “الخطة الأمنية الخاصة بزيارة استشهاد الامام الكاظم (ع) مرت بثلاث مراحل، حيث ابتدأت بالعمليات الاستباقية قبل عدة أيام من الزيارة”.

وأضاف ميري، ان “الأجهزة الأمنية قدمت خلال الأيام الأربعة الماضية جهودا استثنائية”، مشيرا الى ما تقدمه قوات الحشد الشعبي من خدمات لزوار الإمام الكاظم (ع)".

وأوضح، أن “الحشد الشعبي يقدم خدمات رائعة خصوصا في مجال الإعلام والنقل المباشر وجميع الخدمات التي قدموها في العناوين الأخرى”.

وأكد" عدم تسجيل خرق أمنى بالزيارة لغاية الان، مشيدا بدور المواطن في مساندة ودعم الأجهزة الأمنية"