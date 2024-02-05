السوداني يبحث مع السفير الروسي جهود منع المزيد من التصعيد في المنطقة

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق اليبروس كوتراشيف.

وبحث السوداني وكوتراشيف تطورات الاحداث الاخيرة والجهود المبذولة لمنع المزيد من التصعيد، الذي يعود ضرره على مختلف بلدان المنطقة من بينها العراق، كما ينعكس سلباً على مجمل الاوضاع، لاسيما الأوضاع الاقتصادية وامدادات الطاقة.

واكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، اهمية مواصلة الجهود الدولية، خصوصاً من الدول دائمة العضوية في مجلس الامن؛ لايقاف العدوان على غزة، الذي اسهم في اتساع الصراع، وانعكست تأثيراته على امن المنطقة واستقرارها".

من جانبه، اكد كوتراشيف دعم بلاده استقرار وامن العراق ، والرغبة الجادة في استثمار العلاقات الثنائية بين البلدين نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية، بما يحقق مصالح شعبي البلدين وازدهارهما .

واضاف البيان:" ان الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتفاهمات في اطار منظمة / اوبك بلس/ ، فضلاً عن اسهام الشركات الروسية الكبرى في مشروع طريق التنمية الستراتيجي، وما يتضمنه من مشاريع مختلفة