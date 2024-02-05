مجلس الانبار يلغي التصويت لمحمد نوري محافظا ويؤجل جلسته لانتخاب المحافظ ونائبيه

اعلن مجلس محافظة الانبار ، اليوم الاثنين ، عن الغاء التصويت لاختيار محمد نوري الكربولي محافظا جديدا للانبار.

وقرر المجلس ، تأجيل انعقاد جلسة مجلس محافظة الانبار الى الساعة السادسة مساء هذا اليوم لانتخاب المحافظ ونائبيه، كما قرر فتح باب الترشيح للمنصب .

وكان اعضاء مجلس محافظة الأنبار، صوتوا في وقت سابق اليوم الاثنين، على انتخاب عمر مشعان دبوس رئيساً لمجلس المحافظة ، فيما تم منع القنوات الفضائية من الدخول الى قاعة المجلس لتغطية وقائع جلسة انتخاب مجلس محافظة الانبار .