المياحي محافظا لواسط لولاية ثانية

صوت مجلس محافظة واسط على اختيار محمد جميل المياحي محافظاً لواسط، لولاية جديدة.

وجاء التصويت للمياحي، على طريقة محافظة كربلاء بتجديد الولاية الثانية، خلافا لارادة الاطار التنسيقي، الذي كان يصر على ضرورة التغيير الشامل لجميع المحافظين.

وقال مصدر صحفي، ان هناك عضوين من الاطار فقط كانوا حاضرين الجلسة في مجلس محافظة واسط.

وأوضح انه تم التصويت أيضا على علي سليمون رئيسا لمجلس المحافظة وونس الشمري نائب رئيس المجلس.