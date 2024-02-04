رئيس مجلس الخدمة : الدولة تسعى إلى حل مشكلة التوظيف

اكد رئيس مجلس الخدمة محمود التميمي ان الدولة تسعى إلى حل مشكلة التوظيف.

وقال التميمي في تصريح متلفز ان طريقة الاستحداث خلال هذا العام لم تضف أية أعباء مالية على خزينة الدولة.

واوضح ان الاجراءات تتم الآن وفق حركة الملاك عن طريق الحذف والاستحداث.

واشار الى استحداث أكثر من 3 آلاف درجة وظيفية من وزارة الصحة لأصحاب المهن الطبية.

وبين انه خلال العام الحالي سنباشر بإجراءات تعيين خريجي العام 2023 من المهن الصحية والكليات الساندة

واوضح اننا ننتظر خلال هذا الأسبوع أو المقبل أن تزودنا وزارة الصحة بالاختصاصات المطلوب التوظيف بها.