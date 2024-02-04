مستشار السوداني ردا على الاعتداءات الامريكية : سنحمي بلادنا ولن نتهاون تحت اي ظرف

اكد فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء "محمد شياع السوداني ، ان قصف المواقع العراقية العسكرية والمدنية من قبل الولايات المتحدة الامريكية جريمة مروعة واعتداء صارخ على سيادة العراق وشعبه وحكومته ..

وقال الشمري ، في تدوينة جديدة اليوم الاحد ، " ‏سنحمي بلادنا بالاجراءات التي تحفظ كرامتنا ولن نتهاون تحت اي ظرف او تبرير"، مبينا ان " ‏تبعات تعريض المنطقة للانفجار بسلوكيات عدوانية فيها اثمان باهضة".