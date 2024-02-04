قوة من الحشد الشعبي تلقي القبض على أحد المروجين لحزب البعث المنحل في محافظة ميسان

القت مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، القبض على أحد المروجين لحزب البعث المنحل في محافظة ميسان.

وذكر بيان للهيئة جاء ذلك خلال عملية وبعد متابعة ميدانية، حيث تمكنت القوة من القاء القبض على احد المروجين لحزب البعث المنحل بالتعاون مع قوة من قيادة عمليات ميسان في قضاء العمارة بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة 9/ اولا من قانون حظر حزب البعث ، وقد جرى إتخاذ الاجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل.