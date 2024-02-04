الأخبار

تاجيل الجلسة الاولى لمجلس محافظة نينوى والمحافظ عبد القادر الدخيل يدعو الاعضاء لعقدها غدا الاثنين


 أجل مجلس محافظة نينوى جلسته الاولى المقرر عقدها اليوم الاحد الى يوم غد الاثنين لعدم التوافق بين الكتل السياسية.

وقالت مصادر في نينوى في تصريح صحفي انه" ولعدم حسم المناصب من قبل قادة الكتل ومنها منصب رئاسة مجلس المحافظة، فقد قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل تاجيل عقد اولى جلسات مجلس المحافظة الى يوم الاثنين الساعة الثانية بعد الظهر.

وكشفت مصادر سياسية في الموصل عن ان كتلة نينوى الموحدة لم تحسم مرشحها حتى الان لمنصب نائب رئيس مجلس محافظة نينوى"

وقالت المصادر ان" ان هناك جدلاً لحسم الخيار بين ثلاثة مرشحين ضمن الحسم الوطني ونينوى لاهلها وتقدم"

في الاثناء أوضحت مصادر سياسية ان قوى الاطار التنسيقي رشحت عضو مجلس نينوى عن تحالف العقد الوطني احمد الحاصود لشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس مجلس الخدمة : الدولة تسعى إلى حل مشكلة التوظيف
بكل صلافة ووضاعة واشنطن تريد من الحكومة العراقية تسليم ابناءنا المجاهدين لها
مستشار السوداني ردا على الاعتداءات الامريكية : سنحمي بلادنا ولن نتهاون تحت اي ظرف
في ذي قار.. النزاهة تكشف مخالفات وهدراً للمال العام في مشاريع استثمارية بــ (10) مليارات دينار
مكافحة الإرهاب يدعو ذوي شهداء الجهاز الى مراجعة قسم التقاعد
الفياض يتفقد جرحى الحشد الشعبي بالضربة الامريكية الراقدين في المستشفى
القاضي حيدر حنون يدعو الى انصاف جهود العراق في مكافحة الفساد ورفع مستواه على تراتبية الشفافية الدولية
قوة من الحشد الشعبي تلقي القبض على أحد المروجين لحزب البعث المنحل في محافظة ميسان
بالوثيقة.. محافظ الانبار يقرر عقد الجلسة الاولى لمجلس محافظة الانبار يوم غد الاثنين
صلاح الدين تنتخب احمد الجبوري ابو مازن محافظا لها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك