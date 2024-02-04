تاجيل الجلسة الاولى لمجلس محافظة نينوى والمحافظ عبد القادر الدخيل يدعو الاعضاء لعقدها غدا الاثنين

أجل مجلس محافظة نينوى جلسته الاولى المقرر عقدها اليوم الاحد الى يوم غد الاثنين لعدم التوافق بين الكتل السياسية.

وقالت مصادر في نينوى في تصريح صحفي انه" ولعدم حسم المناصب من قبل قادة الكتل ومنها منصب رئاسة مجلس المحافظة، فقد قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل تاجيل عقد اولى جلسات مجلس المحافظة الى يوم الاثنين الساعة الثانية بعد الظهر.

وكشفت مصادر سياسية في الموصل عن ان كتلة نينوى الموحدة لم تحسم مرشحها حتى الان لمنصب نائب رئيس مجلس محافظة نينوى"

وقالت المصادر ان" ان هناك جدلاً لحسم الخيار بين ثلاثة مرشحين ضمن الحسم الوطني ونينوى لاهلها وتقدم"

في الاثناء أوضحت مصادر سياسية ان قوى الاطار التنسيقي رشحت عضو مجلس نينوى عن تحالف العقد الوطني احمد الحاصود لشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى"