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المحمداوي والمندلاوي يزوران موقع الاعتداء الأمريكي بمنطقة عكاشات غرب العراق


تفقد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي رفقة وفد نيابي يتقدمه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، موقع الاعتداء الأمريكي على الحشد الشعبي والمواطنين في منطقة عكاشات غرب العراق.

واطلع الوفد الزائر على آثار العدوان الغاشم الذي أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى من أفراد المؤسسة الأمنية والمدنيين.

وأكد المندلاوي على هامش الزيارة “عدم التسامح مع من سفك دم الشعب”، مشددا “على سرعة تنفيذ القرار رقم (18) لسنة (2020) القاضي بإخراج القوات الأجنبية كافة من العراق”.

وأضاف المندلاوي، أن “الحاجة قد انتفت لبقاء قوات التحالف الدولي، وان استمرار بقائها يساهم في زعزعة الاستقرار الأمني ويؤجج الصراع في البلاد

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