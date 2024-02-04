الفياض: استهداف الحشد لعب بالنار ولن يمر مرور الكرام

اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأحد، ان استهداف الحشد "لعب بالنار"، مطالبا بمغادرة القوات الأجنبية أرض العراق.

وقال الفياض خلال كلمة له بمناسبة تشييع شهداء القصف الأمريكي على قواطع الحشد الشعبي، "نطالب كل الفعاليات الشعبية والبرلمانية والقوى السياسية ان يكون لها موقف واضح في استهداف الحشد الشعبي فخر العراقيين"، مبينا ان "استهداف الحشد الشعبي لعب بالنار واذا تكررت ستكون عملية خطرةً، ولن يمر مرور الكرام".

وأضاف الفياض، أن "اصحاب الأجندات الذين يستغلون دماء أبنائنا لا ان نقبل بهم، ونعاهد المرجعية ان نبقى جنودا أوفياء للدفاع عن الدين والوطن".

وتابع الفياض، "لن نقبل إلا بمغادرة القوات الأجنبية من العراق، ولن نقبل ان يقتل أبنائنا ونقف نشيع فقط".

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس السبت 3 شباط/ فبراير 2024، حصيلة جديدة للقصف الأمريكي الغادر الجبان على المقار الأمنية في قضاء القائم تمثلت باستشهاد 16 وإصابة 36 منتسبا، فيما بينت انه لا يزال البحث جاريا عن جثامين عدد من المفقودين.