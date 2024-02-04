وزير الخارجية يبحث الإعتداءات الأمريكية مع بعثات دول الإتحاد الأوروبي وكندا والبرازيل وأستراليا

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تباحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، مع سفراء دول الإتحاد الأوروبي وكندا والبرازيل وأستراليا، لمناقشة الاعتداءات الأمريكية الأخيرة. وأوضح بيان الوزارة، أن الاجتماع بحث الاعتداءات التي شنّتها الولايات المتحدة الأميركية على العراق واستهدافها قوات أمنية عراقية فضلًا عن مواقع مدنية في منطقتي عكاشات والقائم والتي أدت إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة. وشدد الوزير على رفض حكومة العراق مجدداً إلى أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة، مشدداً بأن العراق ليس المكان المخصص لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين، مشيراً إلى إن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الأجانب في العراق، فالمساس بهم، هو أيضاً، اعتداء على سيادة العراق وخارج إطار سياسة العمل الحكومي. ولفت إلى أنه من الضروري العودة إلى طاولة المفاوضات بين اللجنة العسكرية المشتركة للوصول إلى تفاهمات حول الوجود العسكري الاستشاري للولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف. بالمقابل، عبّر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في بغداد السفير توماس سايلر عن خالص تعازيه ومواساته إلى العراق حكومةً وشعباً، مبدياً استعداد الإتحاد الأوروبي لدعم استقرار العراق والعمل من أجل السلم والأمن في المنطقة، كما عبر عدد من سفراء البعثات الدبلوماسية الأوروبية العاملة لدى العراق عن دعمهم للحكومة العراقية. وفي ختام المباحثات، أكد الوزير على ضرورة انهاء الصراع في المنطقة، ووقف اطلاق النار في قطاع غزة والتخلي عن الخيارات العسكرية وذلك لتفادي التصعيد في المنطقة.