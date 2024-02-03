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أول تعليق أممي بعد الضربات الأمريكية في العراق وسوريا


أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من التصعيد في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية الغادرة الجبانة على العراق وسوريا، ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات للحد من التوترات.

وجاء في بيان صحفي ألقاه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام "يشعر بالقلق من مخاطر التصعيد ويدعو جميع الأطراف لاتخاذ إجراءات ملموسة للحد من التوترات ومراعاة التكاليف البشرية والاقتصادية المحتملة في حال اتساع الصراع في منطقة غير مستقرة أصلا".

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم السبت، غارات جوية غادرة جبانة على العراق وسوريا، واستهدفت الضربة الأمريكية أكثر من 85 هدفا قامت بها قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.

 وتأتي هذه الغارات ردا على استهداف قاعدة أميركية في الأردن، أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

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