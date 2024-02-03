قيادي في تحالف الفتح : : حكومة الاقليم مستمرة بالاستيلاء على رواتب الموظفين

اكد عضو تحالف الفتح، علي حسين، اليوم السبت، استمرار حكومة اقليم كردستان بالاستيلاء على اموال الموظفين التي ترسل من المركز، مضيفا ان هنالك حملة شعواء ضد الحكومة الحالية من بعض القوى الكردية.

وقال حسين في حديث ل/ المعلومة /، إن "حكومة الاقليم تتعكز على خلق الازمات مع حكومة المركز من اجل تحقيق المنافع الشخصية لبعض الشخصيات"، مشيرا الى "ضرورة تشديد الرقابة المالية على الاموال التي ترسل كرواتب للموظفين".

وتابع، ان "عدم تسليم الرواتب إلى الموظفين هي مشكلة داخلية في كردستان"، لافتا الى ان " الجهة الوحيدة المستفيدة من تصاعد المشاكل مع بغداد هي القوى الكردية في اربيل".

واتم حسين حديثه: ان "الحكومة المركزية راعت الواقع الاقتصادي لموظفي الإقليم من خلال إرسال الاموال بصورة دورية الى الحكومة"، مضيفا ان "حكومة كردستان مستمرة بالاستيلاء على الاموال الموظفين التي ترسل من المركز".

وتواصل حكومة إقليم كردستان بعدم دفع رواتب الموظفين بالرغم من ارسالها بشكل دوري من قبل المركز