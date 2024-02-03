رئاسة البرلمان تشكل وفدا من لجنة الأمن والدفاع النيابية للتوجه إلى أماكن الاعتداءات الأميركية على المواقع الأمنية والمدنية بالأنبار

قررت رئاسة مجلس النواب، السبت، تشكيل وفد للتوجه إلى أماكن الاعتداءات الأمريكية غرب البلاد.

وذكرت الرئاسة في بيان، أنه "تم تشكيل وفد من لجنة الأمن والدفاع النيابية، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية ، للتوجه إلى أماكن الاعتداءات الأمريكية على المواقع الأمنية والمدنية غرب البلاد".

وبينت، أن ذلك يأتي من أجل "الوقوف على تفاصيل الاستهداف وتقديم تقرير عاجل إلى رئاسة المجلس لمناقشته واتخاذ قرارات ملزمة بصدده".