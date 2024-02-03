الشيخ همام حمودي يدعو السلطات الثلاث الى إتخاذ موقف جاد وخطوات سريعة لإخراج القوات الأجنبية كافة هذا العام

دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي السلطات الثلاث إتخاذ موقف جاد وخطوات سريعة لإخراج القوات الأجنبية كافة هذا العام.

وقال الشيخ حمودي في بيان" ان مواصلة القوات الامريكية انتهاكاتها السافرة للسيادة الوطنية العراقية بمزيد من الاعتداءات على مواقع رسمية تابعة للحشد الشعبي وطبية ومدنية، هو تصعيد خطير لا ينبغي التوقف عند حدود إدانته بل يوجب على السلطات الثلاث إتخاذ موقف جاد وشجاع تجاهه، وخطوات سريعة لإخراج القوات الأجنبية كافة هذا العام 2024 بعدما أصبحت هي مصدر التهديد الأول لأمن واستقرار العراق وأرواح أبنائه.

واضاف" ان هذا الصلف الامريكي من شأنه تقويض جهود الحكومة، وجر المنطقة بالكامل الى اتون صراعات دامية وعواقب وخيمة، ونسف كل مبادرات التهدئة وتعزيز الاستقرار والنهوض التي تنشدها شعوبها.

رحم الله شهدائنا الابرار، وتغمد أرواحهم بواسع جناته، ومن على الجرحى بالشفاء العاجل