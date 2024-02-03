روسيا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق

أعلنت الخارجية الروسية إدانتها للضربات الأمريكية لمواقع في سوريا والعراق، ودعت لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي. ويتوقع أن يعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي بخصوص الضربات الأمريكية لسوريا والعراق في الساعة 00.00 بتوقيت موسكو يوم الثلاثاء.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الضربات الجوية الأمريكية لأراضي العراق وسوريا تجاهل تام من واشنطن لمعايير القانون الدولي. وتابعت، لا يجب أن توهم مشاركة بريطانيا الولايات المتحدة في هذه الضربات بأنهما شكلتا "تحالفا دوليا"، كما جرت العادة في تعريف تحالفاتهما، وندين بشدة العدوان الأمريكي البريطاني الأخير على بلدين مستقليين، ونسعى لمناقشة هذا الوضع بشكل عاجل في مجلس الأمن الدولي.

وأشارت إلى أن الضربات الجوية هدفها الأساسي تأجيج الصراع في المنطقة. وبيّنت، تدعي الولايات المتحدة أنها تهاجم الجماعات التي تزعم أنها موالية لإيران في العراق وسوريا، لكنها في الواقع تحاول إغراق أكبر دول المنطقة في الصراعات.

وأكدت زاخاروفا أن محاولات استعراض العضلات في المنطقة تهدف للتأثير على الوضع السياسي الداخلي الأمريكي، وتعكس الرغبة في تصحيح المسار الفاشل للإدارة الأمريكية الحالية بطريقة ما على الساحة الدولية.

وأضافت، الولايات المتحدة لا تبحث عن حلول للمشاكل في المنطقة، واشنطن كانت دائما راضية عن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.