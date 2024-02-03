وزير التربية يُصدر عدداً من التوصيات خلال لقائه المديرين العامين استعداداً لإنطلاق الفصل الدراسي الثاني:

-محاور الاجتماع تركزت بشأن إنهاء التحقيقات السابقة ولجان التضمين خلال مدة أقصاها (15) يوماً مع الالتزام بتنفيذ التوصيات حرفياً ومتابعتها من قبل المديريات العامة والتوجه الفوري لتشكيل خطة لإكمال المحاضر.
-اللقاء ناقش ايضا خطوات الشروع في البرنامج الحكومي للعام الحالي واعطاء الأولوية لتدريب الملاكات الجديدة والتأكيد على أهمية السلوك الوظيفي.
-وزير التربية وجه المديريات العامة بوضع استراتيجية تقوم على التنسيق بين التخطيط والقانونية لمتابعة ملف استملاك الاراضي على أوسع نطاق.
-تم توجيه الإدارات المدرسية بربط كاميرات مراقبة داخل المؤسسات التربوية حفاظاً على الممتلكات العامة وحماية مجهودات الطلبة.
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