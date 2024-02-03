لواء الطفوف يعلن اسماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء القصف الامريكي الاجرامي الغادر في الانبار

أعلنت قيادة لواء 13 الطفوف، في هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، حصيلة القصف الأمريكي الذي طال مقر اللواء غربي الانبار.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تزف قيادة عمليات الانبار للحشد ولواء 13 الطفوف 16 شهيدآ و25 جريحا اثر العدوان الامريكي الجبان على قاطع عمليات الانبار للحشد".

وبحسب البيان فان أسماء الشهداء لواء الطفوف كالاتي: انور عجمي ضيدان (1)، عباس حمزة حسن (2)، كاظم عبد الحمزة علوان (3)، علي منشد بجاي (4)، علاء عبد الحسين محمد علي (5)، حسين علي إسماعيل (6)، سلام محمد محسن (7).

أما جرحى لواء الطفوف كالاتي: حسين عباس هادي (1)، علي عامر عبد الحسين فرحان (2)، علي عواد جبر ساجت (3)، محمد حافظ حميد حمزة (5)، حسام رحيم حبيب (6).

كما ان شهداء مقاتلة الدروع فهم: محمد عبد السلام محروم (8)، علي ماجد علي (9)، أمجد فرحان شهيب (10)، أما الجرحى: سالم فارس ثجيل (7)، نور مصطفى فاضل (8)، مصطفى حمد صافي فارس (9)، مصطفى علي نعمه (10)، احمد عبد الكريم عبد الرزاق (11)، ماجد محمد عبد الحسين (12)، حسن عباس عبد الهادي (13)، محمد عبيد جبار دبين (14)، نعمه غازي محسن (15)، علي شاكر كاظم فرحان (16).

وشهداء المدفعية: حمزة كاطع راضي (11)، اما جرحى المدفعية فهم: محمد حسن هادي (17).

كما ان شهداء الطبابة هم: قاسم محسن ساجت (12)، ذو الفقار طلعت عبد (13)، عبد الله ابراهيم عبد الجبار (14)، اثير جابر سلمان (15)، عبد العباس عبد الله عباس (16).

وندَّدت الحكومة العراقية، بالهجمات التي نفَّذها البنتاغون ضد مواقع في البلاد، معتبرةً أنَّها تنتهك سيادة العراق، مشيرةً إلى أن هذه الغارات تأتي في وقت يسعى فيه العراق لضمان الاستقرار في المنطقة.