الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
النائب سعود الساعدي: بمعزل عن انتهاك السيادة يجب على القائد العام أن يحقق بمكان انطلاق المسيرات،على أن يشمل الأردن
وكالة انباء براثا
78
2024-02-03
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحكومة العراقية تعلن الحصيلة الرسمية للعدوان الأمريكي الجبان الغادر : لا يوجد تنسيق بيننا
النائب سعود الساعدي: بمعزل عن انتهاك السيادة يجب على القائد العام أن يحقق بمكان انطلاق المسيرات،على أن يشمل الأردن
الجيش السوري: القصف الأمريكي يحاول إحياء داعش في العراق وسوريا
الناطق باسم القائد العام : الضربات الامريكية تعد خرقا للسيادة العراقية وتهديدا ستكون نتائجه وخيمة
الولايات المتحدة شن غارات جوية على "المواقع في العراق وسوريا يوم الجمعة، وفقًا لأربعة مسؤولين في وزارة الدفاع
الفياض: لا يمكن لامة انتجت سليماني والمهندس ان تخشى التهديد والتلويح بالموت
السيد صدر الدين القبانجي يدعو رئاسة البرلمان الى اختيار شخصية غير جدلية
اصابة اربعة اشخاص بشجار " مسلح " في احد اقضية بابل
قوة من الحشد الشعبي توسع انتشارها جنوبي العاصمة لتأمين الزيارة الرجبية
النزاهة تضبط (14) متهماً في دائرة صحة صلاح الدين بينهم مسؤولان
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
بعد ساعات من تأديته اليمين الدستوري.. بديل الحلبوسي يعلن استقالته من تقدم
470
خمس توصيات نيابية في حادثة الاعتداء على نواب داخل مطار بغداد
377
مصدر حكومي : انهاء تكليف محمد الحمد من عضوية مجلس امناء هيئة الإعلام والإتصالات وهشام الركابي بديلاً عنه
291
السوداني يصدر توجيها بشأن الشركات الخاصة ببناء المدارس
269
الداخلية تطالب الاتصالات بغلق 9 العاب إلكترونية: تحرض على العنف
264
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
أبو رغيف
: بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع
:
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر
: اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع
:
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي
: الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع
:
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي
: على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع
:
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی
: رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع
:
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل
: السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع
:
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي
: اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع
:
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي
: معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع
:
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي
: السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع
:
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي
: الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع
:
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك