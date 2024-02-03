الناطق باسم القائد العام : الضربات الامريكية تعد خرقا للسيادة العراقية وتهديدا ستكون نتائجه وخيمة

اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله :" ان الضربات الامريكية تعد خرقا للسيادة العراقية وتهديدا ستكون نتائجه وخيمة على الامن والاستقرار ".

وقال في بيان :" تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية ، الى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الامريكية، اذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة ".

واضاف :" ان هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية ، وتهديدا يجر العراق والمنطقة الى ما لايحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة