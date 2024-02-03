الولايات المتحدة شن غارات جوية على "المواقع في العراق وسوريا يوم الجمعة، وفقًا لأربعة مسؤولين في وزارة الدفاع

العدوان الأمريكي استهدف مقرات الحشد الشعبي (لواء الطفوف) في منطقة السكك بمدينة القائم وتدمير اكثر من 3 منازل

مصادر الميادين تؤكد أن معظم المواقع التابعة للحشد الشعبي التي تم استهدافها من قبل الولايات المتحدة كانت قد أخليت بالكامل قبل العدوان

مسؤول في الحشد الشعبي العراقي لـ "أ ف ب": القصف الذي استهدف منطقة القائم لم يسفر عن سقوط ضحايا

مسؤول في وزارة الداخلية لـ "أ ف ب": المستهدف في "الضربة" الأميركية هو مخزن للسلاح الخفيف بحسب معلومات أولية

3 جثث وصلت إلى مستشفى القائم لغاية الان جراء العدوان الأمريكي