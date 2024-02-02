الفياض: لا يمكن لامة انتجت سليماني والمهندس ان تخشى التهديد والتلويح بالموت

رعى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، حفل احتضان العاصمة بغداد جائزة الشهيدسليماني الثالثة للادب المقاوم ، مؤكدا :" ان آثار الشهيدين القائدين المهندس وسليماني تلتمس في كل مكان".

وقال الفياض في كلمته خلال حفل توزيع الجائزة :" انما يحصل على ارض غزةهو حياة للشهداء، وان الشهداء لا يموتون فهم احياء ويصنعون الامة".

واضاف :" ان العراق تشرف بأنه اريقت على ترابه اشرف الدماء، ونحن نشعر بالخصوصية والفخر بان هذاالوطن هو مختار لمهمة خاصة".

وتابع "نلمس اثار المهندس وسليماني في كل مكان، وبغداد تتشرف باحتضان هذه الدورة من جائزة الشهيدسليماني".

وبين انه :" ليست لنا قيمة في الحشد الشعبي سوى الشهداء، واعداؤنا لا يفقهون هذا المعنى والاستعداد للتضحية"، مشددا على اه "لا يمكن لامة الحسين التي انتجت سليماني والمهندس ان تخشى التهديد والتلويح بالموت".