السيد صدر الدين القبانجي يدعو رئاسة البرلمان الى اختيار شخصية غير جدلية

دعا خطيب جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي رئاسة البرلمان الى اختيار شخصية غير جدلية ليس عليها أي علامة استفهام .

وقال خلال خطبة صلاة الجمعة :ادعو الى حسم الموقف تجاه رئاسة البرلمان حيث مضت عدة شهور ولم يحسم الموقف , لذا يجب الإسراع في انتخاب شخصية غير جدلية ترضي الاغلبية .

مجتمعياً ، عدّ السيد القبانجي مبادرة ودعوة وزارة الداخلية الى وزارة الاتصالات بمنع اللعب التي تحرض على العنف مثل (البوبجي) بالمبادرة الجيدة .

وفي الجانب الرياضي أثنى القبانجي على جهود المنتخب العراقي في بطولة كاس اسيا قائلا " ان ما حصل من الحكم الاسترالي المطرود من ايران لن يقطع وشائج المحبة بين البلدين الإيراني والعراقي" .

في الشأن الخارجي قال السيد القبانجي " ان التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة حاليا ليس في مصلحة أمريكا فيجب عليها مراجعة سياستها وهي تشهد اكبر انتكاسة في داخل مدنها خصوصا بعد ان أعلنت تكساس التمرد على الحكم المركزي وانضمت اليها 27 محافظة