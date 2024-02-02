قوة من الحشد الشعبي توسع انتشارها جنوبي العاصمة لتأمين الزيارة الرجبية

وسعت قوة من اللواء الثامن ضمن قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، اليوم الخميس، انتشارها جنوبي العاصمة لتأمين الزيارة الرجبية.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي :" ان القوة انتشرت على طول الطريق من جهة الدورة / سريع محمد القاسم ، الى الزعفرانية في قاطع الرصافة جنوب غربي العاصمة بالتنسيق مع القوات الامنية ".

واضاف :" ان عملية الانتشار شملت متابعة ومراقبة حركة الزائرين والمركبات وخدمات المواكب ورصد كل فعالية مشبوهة او مريبة والتعامل معها على الفور بهدف تعزيز الامن ومنع ما يعكر صفو اجواء الزيارة المليونية "