النجباء بشأن التهديد الأمريكي: أي استهداف سيواجه برد يناسبه

أكدت حركة "النجباء"، اليوم الجمعة، انها لا تهتم لـ"التهديدات الأمريكية" بتنفيذ ضربات جوية على العراق، مشيرة الى انها سترد برد "مناسب" لحجم الاستهداف، فيما علقت على قرار كتائب حزب الله بـ"التعليق المؤقت" لاستهداف القوات الأجنبية.

وقال الأمين العام للحركة أكرم الكعبي في بيان إن "قلنا ونكرر ونؤكد أن قرارنا عراقي وأننا لن نتوقف حتى تحقيق أمرين هما: إيقاف العمليات على غزة وانسحاب الاحتلال الأمريكي من العراق".

وأضاف الكعبي، "أما بخصوص التعليق المؤقت لإخوتنا في كتائب حزب الله المنصورة إخوة الجهاد والدم والسلاح والمصير، فبعد حديثنا مع أخينا العزيز القائد المجاهد أبو حسين الحميداوي واستيضاح الأسباب انجلت لنا الحقيقة والحكمة فيما قرر، وإننا نحترم ونقدر ذلك ونثمن تضحيته في هذه الظروف، حيث سيثبت في المستقبل أن قراره اتخذه بشجاعة ونكران ذات".

وأضاف الكعبي، "نحن بانتظار العودة الميمونة القريبة لكتائب النصر وإلغاء التعليق حينما يُرفع الحرج والأسباب الحاكمة، ثم إن ما يصدر عن ماكنة الحرب النفسية الامريكية التي ما برحت ترعد وتزبد بالتهديد والوعيد لن تهز لنا شعرة ولن تثنينا، وإن أي استهداف سيواجه برد يناسبه، ونؤكد أن المقاومة الإسلامية في العراق بفصائلها الأخرى مستمرة بقرارها حتى تحقيق مطالبها، والله ناصر المؤمنين".