القبض على أربعة متهمين حاولوا سرقة منزل في محافظة بابل



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة،تم إلقاء القبض على أربعة متهمين حاولوا سرقة منزل ضمن المحافظة. وأوضحت القيادة عن تمكن مفارز شعبة مكافحة إجرام ناحية أبي غرق في قيادة شرطة محافظة بابل، من خلال كمين أمني مُحكم، من ضبط أربعة متهمين متلبسين بسرقة أحد المنازل السكنية غربي مدينة الحلة. وبيّنت، ان العملية تمت بعد أن تلقت الشعبة معلومات استخبارية تفيد بوجود عصابة تقوم بسرقة المنازل في المنطقة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات، تمكن الفريق من تحديد هوية أفراد العصابة، ومراقبة تحركاتهم. وذكرت انه عندما حاولوا سرقة أحد المنازل، تم نصب كمين مُحكم لهم، وتمكنت المفارز من ضبطهم متلبسين بالسرقة، مبينة انه اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.