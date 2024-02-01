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إطلاق درجات وظيفية للشهادات العليا قريباً


صرّح عضو ائتلاف دولة القانون النائب فراس المسلماوي، اليوم الخميس، عن وجود 31 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا ستطلق في آذار المقبل. وذكر المسلماوي في حديث بثته فضائية السومرية، ان لجنة التعليم العالي ستفتح يوم 15/3 ما يقارب 31 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل وفق قانون 67 عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي.

في السياق ذاته، آوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي، سعد اللامي بخصوص تعيين 31 ألف درجة وظيفية من حملة الشهادات العليا والأوائل، حيث  بين اللامي، أن الإجراءات التي يقوم بها المجلس‏ تحتاج إلى كثير من التدقيق بشكل كبير جداً،  لا سيما أن المجلس خاض تجربة في هذا الملف عندما قام بتعيين 43,000 من نفس الفئات. وبيّن أن هناك الكثير من التدقيقات الجارية بهذه البيانات، وعندما تكتمل الإجراءات بشكل سليم بين الشركاء في التوظيف، ستطلق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بعملية توظيفهم.

 

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إطلاق درجات وظيفية للشهادات العليا قريباً
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