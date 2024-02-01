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متنبئ جوي .. فرص الامطار تبدأ بالضعف والتلاشي ابتداء من ساعات صباح غد الجمعة


 توقع المتنبّئ الجوي صادق عطية أن تبدأ فرص الامطار بالضعف والتلاشي اعتبارا من ساعات صباح الجمعة في كافة المدن.

وقال عطية في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي :ان الحالة الجوية ماتزال مستمرة في تأثيراتها منذ صباح اليوم في اغلب مدن البلاد وكذلك منذ عدة ايام في مدن الشمال .

واضاف متوقع هذه الليلة كميات امطار مابين خفيفة الى معتدلة تشمل مدن الفرات الاوسط وشرق الانبار وواسط وصلاح الدين وجنوب الموصل وجنوب ديالى ومناطق متفرقة من ميسان وشمال البصرة.

ورجح ان تبدأ فرص الامطار بالضعف والتلاشي اعتبارا من ساعات صباح الجمعة في كافة المدن عدا السليمانية وديالى وبعض مناطق شرق الانبار وصلاح الدين واربيل وكركوك وتنتهي خلال النهار .

وتابع : تندفع موجة جديدة من الامطار وحالة جوية اخرى ابتداءً من مساء السبت نحو نينوى ومدن اقليم كردستان وصلاح الدين وكركوك .

واكد : تستمر درجات الحرارة في تفاوة مابين انخفاض وارتفاع خلال الايام المقبلة خلال النهار، لكنها ستشهد انخفاضا واضحا اعتبارا من يوم السبت في كافة المدن خلال الليل والصباح ومدن الشمال هي الاكثر تأثرا بهذا الانخفاض تتبعها غرب البلاد ومدن الوسط.

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متنبئ جوي .. فرص الامطار تبدأ بالضعف والتلاشي ابتداء من ساعات صباح غد الجمعة
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