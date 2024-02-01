العراق والصين يبحثان العمل المشترك وتبادل الخبرات

استقبل رئيس دائرة التخطيط السياسي وكالةً في وزارة الخارجية حيدر سلطان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تم خلال اللقاء التباحث في مجالات العمل المشترك وتبادل الخبرات فيما يخص دائرتي التخطيط السياسي في وزارتي خارجية البلدين والتواصل مع مراكز الأبحاث والدراسات الصينية، المعنية بقضايا الشرق الأوسط للاستفادة من الأفكار، وتبادل الزيارات، إضافة إلى تعزيز فرص الدراسة في الجامعات الصينية للطلبة العراقيين وإمكانية توفير دورات لتعلم اللغة الصينية.

كما تم التطرق إلى المواضيع ذات الصلة بالعلاقات العراقية - الصينية خاصةً فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.