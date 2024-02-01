الشيخ همام حمودي يستقبل مبعوث السيد الحوثي ويؤكد: خندقنا واحد وموقف اليمن أفاق الضمير الانساني

استقبل سماحة الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، السيد أحمد الشرفي مبعوث السيد عبد الملك الحوثي وممثل حركة انصار الله.

ونقل السيد الشرفي سلام وشكر السيد الحوثي لسماحة الشيخ حمودي على مواقفه تجاه اليمن ودعم صمود ابنائها فيما واجهوه من ظلم وعدوان وحصار جائر، ومعاناة إنسانية.

من جهته، أكد الشيخ حمودي أن العراق واليمن في خندق واحد مع غزة رغم ظروفهما الصعبة، إلا أن الواجب يفرض على كل بلد دعم صمود غزة وفقا لظروفه وبطريقته، مشيدا بشجاعة انصار الله التي جعلتها في صدارة اهتمام العالم، مبينا أن اليمن بواقعها ومعاناتها وبعدها عن غزة نجحت في توجيه رسالة كبيرة أفاقت الضمير الانساني، بما جسدته من قوة ايمان وتحدي للظلم، داعيا الى دعم اليمن واحتضان أبنائها في الجامعات، وتفعيل النشاط التجاري معها.

هذا وقدم السيد الشرفي هدية لسماحة الشيخ حمودي تمثل رمزا من رموز الأصالة التراثية اليمنية.