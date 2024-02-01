السوداني يستقبل وفد منتخبنا الكروي ويؤكد استمرار الدعم له وللكادر التدريبي

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، ومدرب المنتخب خيسوس كاساس.

ورحب السوداني،بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ؛ في مستهل اللقاء، بوفد المنتخب وطاقمه التدريبي،مشيدا بالأداء الطيب للاعبي المنتخب في بطولة آسيا، الذي كان مصدر سعادة لجميع العراقيين، وإن كرة القدم هي لعبة فوز وخسارة، موجهاً شكره للاتحاد وللكادر التدريبي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن" هذا اللقاء رسالة دعم للمنتخب في استحقاقاته المقبلة بتصفيات كأس العالم، التي يأمل فيها العراقيون التأهل للنهائيات، كما يشكل تأكيداً على دعم الحكومة للرياضة بشكل عام،

وعبر السوداني عن اعتزازه بوجود كاساس على رأس الجهاز التدريبي للمنتخب، مثمناً جهوده مع اللاعبين الذين جعلونا نشعر بأننا نمتلك منتخباً يختلف في أدائه عن السنوات السابقة".

من جانبهم، قدم رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال، والمدرب كاساس واللاعبون، شكرهم لرئيس مجلس الوزراء على دعمه ومساندته المستمرة للمنتخب، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن الظن في الاستحقاقات المقبلة