بعد ادائه اليمين القانونية ..العيداني :اليوم اصبحت عضوا في المجلس ..و النائب الاول للمحافظ يدير شؤون المحافظة

اكد عضو مجلس محافظة البصرة عن تحالف تصميم اسعد العيداني، اليوم الخميس، انه اصبح بعد تأديته اليمين القانونية في محكمة استئناف البصرة احد اعضاء مجلس المحافظة .مشيرا الى عقد جلسة المجلس يوم السبت القادم الساعة السادسة مساء.

وقال العيداني في تصريح صحفي بعد تأدية اليمين القانونية " ان المحافظة أصبحت الان بادارة النائب الأول "محمد طاهر التميمي" وسيكون محافظا لحين انتخاب المحافظ . مؤكدا ان تحالف تصميم لديه مرشح واحد لمنصب المحافظة هو "اسعد العيداني" لا غيره حسب قوله .

واضاف :ان هناك توافقات مع الكتل السياسية الفائزة ضمن الاطار سيكون اختيار الاعضاء الاخرين في المناصب فضلا عن اختيار خمسة مناصب من خلال انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وستتم هذه العملية بسلاسة وسريعة. .لافتا الى ان جلسة مجلس المحافظة الجديد سيديرها اكبر سنا العضو عماد المطوري