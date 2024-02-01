التعليم تعلن توفر 10 منح دراسية بيلاروسية لنيل البكالوريوس والماجستير

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر 10 منح دراسية مقدمة من جمهورية بيلاروسيا لنيل شهادة البكالوريوس والماجستير.

وأوضحت الوزارة في بيان ، أن "المنح توزعت بواقع 6 لدراسة البكالوريوس في تخصصات الفيزياء الطبية وكيمياء المركبات الطبية ورياضيات الحاسوب وتحليل النظم والعملية الملاحية لطائرات الطيران الحكومية والذكاء الصناعي والإلكترونيات الدقيقة والنانونية".

وأضافت، أن "دراسة الماجستير تضمنت 4 منح لتخصصات السلامة النووية والإشعاعية ونظم وتقنيات المعلومات (في ضمان السلامة الصناعية) وطب الأطفال والتشفير التطبيقي".