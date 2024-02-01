قرار نيابي باستقطاع مبلغ "مليون دينار" من راتب النائب عن كل يوم غياب

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس 1 شباط/ فبراير 2024، على نص قرار نيابي يتضمن استقطاع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب عن كل يوم غياب بدون إجازة رسمية، وذلك خلال جلسته الـ5 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة.

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ان "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي طلب من اعضاء مجلس النواب التصويت على قرار نيابي يتضمن استقطاع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب عن كل يوم غياب بدون اجازة رسمية".

وأضافت ان "مجلس النواب صوت على نص القرار، على ان يُنفذ هذا القرار بدء من الجلسة المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ5 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي.

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 5 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، دون ذكر عدد النواب الحاضرين.

وتتضمن جدول اعمال الجلسة، 4 فقرات من بينها القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 52 لسنة 2003.