الجنائية المركزية: الاعدام بحق تجار مخدرات

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس، حكمين بالاعدام بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، أن "المدانين ضبط بحوزتهم (1) كيلو ونصف من مادة الامفيتامين المخدرة وبندقية كلاشنكوف".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48و 49من قانون العقوبات".