مجلس النواب يعقد جلسته الـ5 من الفصل التشريعي الأول.. تتضمن 4 فقرات

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس 1 شباط/فبراير 2024، جلسته الـ5 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي.

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 5 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، دون ذكر عدد النواب الحاضرين.

وتتضمن جدول اعمال الجلسة، 4 فقرات من بينها القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 52 لسنة 2003.