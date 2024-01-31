رئيس الجمهورية : العراق حريص على تقوية جهود الحفاظ على البيئة

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حرص العراق على تقوية جهود الحفاظ على البيئة.

وقال رئيس الجمهورية في كلمة بالحلقة النقاشية حول امن ومستقبل الطاقة في العراق:" ان مستقبل الطاقة يشغل اهتماما كبيرا في العراق ودول العالم ، وان جهود العالم تتجه اليوم إلى نظافة البيئة وتسعى لتنمية إمكانيات العمل بالطاقة المتجددة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري".

واضاف :" ان العراق ملتزم بالكثير من المواثيق الدولية المعنية بالبيئة ونظافتها"، مؤكدا حرص العراق على تقوية جهود الحفاظ على البيئة، فضلا عن تنويع مصادر الدخل وتنمية وتطوير العمل في مختلف الحقول بما يؤدي الى تقليل الاعتماد الريعي على النفط بشكل اساسي في الادراة المالية للعراق".

وتابع :" ان مهمة الباحثين والخبراء، انضاج خطط واهداف مؤسسات الدولة وتطوير عملها لتحقيق اهداف البرنامج الحكومي الذي يسعى من اجل تحقيق التقدم في هذه المجالات".