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الداخلية تطالب الاتصالات بغلق 9 العاب إلكترونية: تحرض على العنف


طالبت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات بأغلاق 9 العاب إلكترونية، مشيرة الى انها تحرض على العنف.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الأمني، العميد مقداد ميري، في بيان انه "فاتحنا هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات حول غلق تسعة العاب إلكترونية تعمل على زيادة العنف المجتمعي والاسري وتحرض على زيادة الدوافع الاجرامية".

وأشار الى انها "تتسبب بهدر أموال طائلة من خلال تغذيتها وتحديثها"، نشيرا الى انه "سيتم ملاحقة مروجيها من خلال الاجهزة الاستخبارية".

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