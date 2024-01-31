السوداني يصدر توجيها بشأن الشركات الخاصة ببناء المدارس

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تتولى اختيار المعامل والشركات الخاصة ببناء المدارس.

وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تتولى اختيار المعامل والشركات الحكومية والأهلية التي بإمكانها تأثيث المدارس العائدة لمشروع الأبنية المدرسية النموذجية، البالغ عددها 1000 مدرسة".

وأوضح أن ذلك "استنادًا إلى قرار اللجنة العليا لبناء المدارس".