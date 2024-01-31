بعد ساعات من تأديته اليمين الدستوري.. بديل الحلبوسي يعلن استقالته من تقدم

افاد مصدر مطلع، بان بديل محمد الحلبوسي أعلن انسحابه من صفوف تحالف تقدم.

وقال المصدر ان "بديل محمد الحلبوسي برهان ناصر النمراوي الذي ادى اليمين الدستوري اعلن انسحابه من تحالف تقدم في مؤشر على وجود خلافات بين قادة الحزب قبيل تشكيل الحكومة المحلية الجديدة في الانبار".

وأضاف، ان "النمراوي ابلغ الحلبوسي استقالته من الحزب والعمل في المرحلة المقبلة كـسياسي مستقل".

وأوضح أن "المرحلة الحالية شهدت انسحاب عدد من قادة حزب تقدم قبيل تشكيل الحكومة المحلية الجديدة في مؤشر على وجود حوارات سياسية لتشكيل تكتل سياسي بمعزل عن تقدم بعد فشله في ادارة شؤون المحافظة"