رئاسة مجلس النواب تشيد بجهود هيئة النزاهة ورئاستها لاداء واجبها بكلِّ تفانٍ وإخلاصٍ

وجهت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء ، كتاب شكر وتقدير لهيئة النزاهة الاتحاديَّة ورئاستها.

وذكر بيان لهيئة النزاهة ، إن "رئاسة مجلس النوَّاب وجهت (كتاب شكر وتقدير) لهيئة النزاهة الاتحاديَّة ورئاستها تثميناً وتقديراً منها للجهود التي بذلتها بتفانٍ وإخلاصٍ في أداء مهامّها في مُكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".

وأشار الى أن "رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي ذكر في كتاب الشكر المُوجَّه إلى هيئة النزاهة الاتحاديَّة ورئيسها القاضي حيدر حنون ان كتاب الشكر والتقدير ياتي تثميناً وتقديراً للجهود المبذولة من قبلهم في أداء واجبهم بكلِّ تفانٍ وإخلاصٍ و شعورهم العالي بالمسؤوليَّة المُلقاة على عاتقهم"