التربية تحدد موعد اجراء الامتحانات الوزارية

اعلنت وزارة التربية عن تحديد موعد الامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي ، في شهر حزيران المقبل .

وذكر بيان للوزارة :" ان الوزير ابراهيم نامس الجبوري ناقش عددا من المحاور والاجندات التربوية المهمة مع اعضاء صندوق التربية المركزي ،خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد في ديوان الوزارة هذا اليوم".

واضاف البيان :" ان ابرز مفردات ونتائج الاجتماع المطروحة للتصويت من قبل الحاضرين كان تقديم الدعم الكامل لورش التعليم المهني لتمكين الشباب من ريادة الاعمال وتوفير المستلزمات اللوجستية للامتحانات الوزارية المقررة اقامتها في شهر حزيران المقبل، اضافة الى التصويت على دفع مستحقات (١٢٠٦) حالات انسانية ،تنوعت بين عمليات جراحية وزواج وحالات حريق وابداع وابتكار"