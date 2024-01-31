وزيرة المالية: نعتمد برنامجاً تنموياً واعداً منسجما مع متبنيات المنهاج الحكومي

أكدت وزير المالية طيف سامي محمد:" ان الوزارة تعتمد برنامجاً تنموياً واعداً منسجما مع متبنيات المنهاج الحكومي الرامي الى تصحيح السياسة المالية والنقدية".

وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوزيرة التقت اليوم بمكتبها وفدا برلمانياً ضم النواب ( دنيا الشمري ، نرمين مسعود، هدى ثامر ، طارق الخيكاني ،حسن الخفاجي ، فاطمة الحاوي، ايمان العبيدي ، حيدر الشمخي، حسن المسعودي ، سعد عواد،محمد الرميثي، علي البنداوي،هدى الناشي،مضر الكروي )".

واعربت وزيرة المالية عن ترحيبها بزيارة اعضاء مجلس النواب ، التي تأتي في اطار ادامة التواصل وتعزيز مبادئ الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المشتركة والاتفاق عل تكثيف مستوى التعاون والتنسيق بين المؤسستين .

كما جددت الوزيرة تأكيدها اعتماد الوزارة برنامجاً تنموياً واعداً منسجما مع متبنيات المنهاج الحكومي الرامي الى تصحيح السياسة المالية والنقدية والذي يتحقق بمساندة ودعم السلطة التشريعية ، لصالح النهوض بالواقع الاقتصادي والمالي وتحقيق مقومات التنمية المستدامة وتقديم الخدمات للمواطنين