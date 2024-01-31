قانون جديد في العراق.. التدخين سيكون "وفق ضوابط" والسجائر الالكترونية "محظورة"

من المؤمل ان يشرع مجلس النواب قانونا جديدا باسم "الحماية من اضرار التبغ" خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي تعتزم وزارة الصحة اقناع أعضاء مجلس النواب بـ"الفقرات المشددة" التي يتضمنها القانون، من بينها منتجات التبع الناشئة المتمثلة بالسجائر الالكترونية وغيرها.

وقال مدير شعبة مكافحة التبغ في وزارة الصحة عباس جبار إنَّ القانون يمنح صلاحيات أكبر للجهات التنفيذية لمحاسبة المخالفين لقانون مكافحة التدخين، إضافة إلى منع منتجات التبغ الناشئة كالسجائر الإلكترونية وغيرها من المنتجات الأخرى، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأضاف جبار أنَّ الشعبة ستلتقي لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون والدفاع عن المواد والفقرات التي أعدت من قبل الوزارة.

وأشار جبار إلى أنَّ احتفالية اليوم الوطني للامتناع عن التدخين ستقام في الثاني من شباط المقبل، الذي يوافق ذكرى تصويت مجلس النواب على قانون مكافحة التدخين رقم 19 لسنة 2012، منوهاً بأنَّ الاحتفالية ستكون تحت شعار "التبغ قاتل طليق"، في إشارة إلى الحاجة إلى تقييد هذا القات