رئيس هيئة النزاهة يتلقى دعوة لحضور القمة العالمية للحكومات في دبي

تلقى رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون دعوة لحضور القمة العالميَّة للحكومات المزمع عقدها بدبي في دولة الامارات.

وذكرت الهيئة في بيان :" ان حنون التقى رئيس ديوان المحاسبة الاماراتي حميد عبيد ابو شبـص، في مقر الهيئة، وتسلم منه دعوة لحضور القمة العالميَّة للحكومات المزمع عقدها بدبي في دولة الامارات العربيَّة المُتَّحدة ".

واكد حنون، بحسب البيان، اهميَّة التواصل والتعاون والتنسيق بين مُؤسَّسات الدول العربيَّة النظيرة، مُنوّهاً بـمُذكّرة التفاهم المبرمة مع ديوان المُحـاسبـة الإماراتي وتعاون الجانب الإماراتي في مجال استرداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المُدانين.

من جانبه اكد السفير الاماراتيّ في بغداد سالم عيسى، حرص بلاده على مشاركة العراق في الفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها، مؤكدا ضرورة توطيد العلاقات بين الدول العربيَّة الشقيقة بما يصبُّ في تطورها وازدهارها وتنسيق المواقف في المحافل الدوليَّة .