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المندلاوي: الفصل الحالي سيشهد تشريع عدد كبير من القوانين المهمة


عقد محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، اليوم، اجتماعاً موسعاً للجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، بحضور رئيسها وجميع أعضائها، وبمشاركة رئيس اللجنة القانونية النيابية وعدد من أعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع القوانين المهمة التي تعكف اللجنتان على دراستها وإنضاج فقراتها، من بينها (قانون النقابات والاتحادات، وقانون التنظيم النقابي)، اللذان من شأنهما تنظيم مهام وعمل النقابات والاتحادات، فضلاً عن تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب على المؤسسات ذات العلاقة.

ووجه المندلاوي بالإسراع في إنضاج القوانين المذكورة ورفعها إلى الرئاسة لإدراجها على جدول أعمال الجلسات القادمة من أجل قراءتها ومناقشتها والتصويت عليها، مشيراً إلى أن رئاسة المجلس حريصة خلال الفصل التشريعي الحالي على تفعيل دور اللجان النيابية، وإنجاز مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة، وتقديم مقترحات القوانين التي تلبي تطلعات الشعب الكريم، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل اللجنتين لتشريع القوانين المهمة.

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